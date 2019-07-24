لقاء أحمد شيبة جمهور في الساحل الشمالي

قام المطرب المشهور أحمد شيبة بإحياء حفل غنائي له في أحد المناطق الشهيرة وهي منطقة الساحل الشمالي بالتحديد في منتجع بوايلاند وذلك في يوم الخميس القادم الموافق 25 يوليو، سيقوم الفنان أحمد شيبة بتقديم عدد كبير من الأغاني في هذا الحفل.

من ضمن هذه الأغاني، آه لو لعبت يا زهر، 100 وش، و6 وشوش وغيرهم الكثير، حيث أن الفنان أحمد شيبة قد قام بإحياء حفل أخر منذ أيام قليلة أيضاً في الساحل الشمال، وقد حضر هذا الحفل عدد كبير من الجماهير ورجال الأعمال، وقد استمر هذا الحفل لحين صباح اليوم التالي، وكان الجماهير شديدون الإعجاب بهذا الحفل والأغاني التي قدمها الفنان أحمد شيبة.