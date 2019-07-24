يحيي عصام كاريكا حفلاً غنائياً في الساحل الشمالي

المطرب والملحن عصام كاريكا يستعد لإحياء حفلاً غنائياً ضمن حفلات موسم الصيف 2019، وذلك سيكون يوم الجمعة 26 يوليو في منطقة الساحل الشمال، ومن المقرر أن المطرب عصام كاريكا سيقدم من خلال هذا الحفل عدداً من أغانية المميزة القديمة والجديدة ومن أشهرها “شنكوتي”.

والفنان عصام كاريكا بدأ في التعاون مع عدد م النجوم خلال الفترة القليلة الماضية، ومن بينهم المطربة المغربية جنات، والمطربة التونسية لطيفة، والمطرب الشعبي أحمد شيبه، وغيرهم من المطربين الآخرين، ويذكر للفنان عصام كاريكا أخر أعماله هي أغنية “أنا لو” وهي للمطربة زينة الداودية والتي قد خاضت بها الغناء باللهجة المصرية لأول مرة كما أنها حققت نسب مشاهدة عالية.