التعليق الأول للفنانة ريهام سعيد حول خبر وفاتها

قامت الفنانة ريهام سعيد بإنكار ما ظهر من شائعات حول وفاتها، حيث نشرت الفنانة ريهام سعيد من خلال حسابها الشخصي على موقع الانستجرام صورة لشخص يؤكد خبر وفاتها عبر حسابه الشخص وعلقت قائلة ” هي وصلت للدرجة دي؟ طب معلش لو مت ليه أحمد سعيد عبد الغني شايل النعش بتاعي، هم يضحك وهم يبكي.

حيث أيضاً من الجدير بالذكر أن الفنانة ريهام سعيد تمر بحالة صحية سيئة في حين إصابتها ببكتيريا في الأنف، وحيث أنها خضعت أيضاً لعملية جراحية، وحيث أنها قامت بنشر وصيتها قائلة” حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من دعوات، سامحوني جميعكم، فالدنيا أصبحت مخيفة والموت لا يستأذن أحدأً”.