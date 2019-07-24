تتخطى أغنية حبيبو 2 مليون مشاهدة في أسبوع للمطرب شادي شريف

أغنية حبيبو التي طرحها كلاً من المطرب شادي شريف واللبنانية ناتشا عبر موقع “يوتيوب” حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة خلال أسبوع واحد، ومن المؤكد أن الأغنية سيتم طرحها على القنوات الفضائية خلال الأيام المقبلة، وتعد أغنية حبيبو من كلمات وألحان وتوزيع جلال الحمداوي، ومدير تصوير الأغنية هو أحمد حسن، وأيضاً تعد الأغنية من إخراج نبيل مكاوي.

والأغنية مزيج بين اللهجتين التونسية واللبنانية وهذا يعتبر أول دويتو سيكون باللغة العربية والإسبانية، كما أن الفنانة اللبنانية قد طرحت أغنياتها بمناسبة عيد الأم والأغنية تحمل اسم “جنة الدنيا” وهي من كلمات لمياء المنديل ومن ألحان ماجد عادل، ومن توزيع الموسيقي لمحمد الخطيب، والإشراف العام لذياب متعب.