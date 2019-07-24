سيطرة عاصي الحلاني على حفلات أوروبا ويستعد لإحياء حفل  في مدينة قبرص 

في الوقت الحالي يظهر الفنان عاصي الحلاني بشكل نشط بأعماله الفنية، حيث أنه في الوقت الحالي يستعد لإحياء حفل غنائي فني في مدينة قبرص وذلك في يوم 3 أغسطس المقبل، كما أنه أيضاً سيقوم بالسفر إلى لندن من أجل إحياء حفل فني أخر وذلك في عيد الأضحى المقبل الموافق يوم 2 أغسطس.

من المتوقع أن الحفلات التي يقوم بها “عاصي الحلاني” ستضم حشداً كبيراً من الجماهير ومن الجنسيات المختلفة في لندن، كما أن عاصي الحلاني أيضاً قام بحضور حفلاً عظيماً في المغرب، وضم هذا الحفل عدد كبير من الجماهير ويعتبر هذا الحفل من ضمن فعاليات مهرجان موازين الغنائي الضخم الذي يجرى في المغرب.