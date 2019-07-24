استعداد راكيل نخول لطرح أغنية جديدة باللهجة التونسية

قامت الفنانة اللبنانية راكيل نخول من الانتهاء من إعدادها لأغنية جديدة باللهجة البيضاء، ومن المعروف أنه سيتم طرح هذه الأغنية في الأيام المقبلة، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، فكانت هذه الأغنية من كلمات الأستاذ عمر ساري، ومن ألحان الأستاذ يحيي صويص، ومن المعروف أنه سيتم تصوير هذه الأغنية على طريقة فيدو كليب وذلك بعد الاستقرار نهائياً مع المخرج.

حيث أضافت الفنانة نخول مؤخراً أغنية تونس ياحرة جينالك، حيث في هذه الأغنية أكدت الفنانة اللبنانية راكيل حبها للشعب التونسي، حيث أنها أيضاً قامت بتقديم أغنية أخرى لشعب تونس بعنوان قالوا زيني، وهذا يعتبر إهداء لروح الفنانة الراحلة علية التونسية.