كريم عبد العزيز وأيمن وتار يكرران تعاونهما فى “البعض لا يذهب للمأذون”

النجم كريم عبد العزيز يتعاون مرة أخري مع السيناريست أيمن وتار بعد نجاح تعاونهما الأول بفيلم “نادى الرجال السرى”، تعاونهما السينمائي الثاني على التوالي بفيلم “البعض لا يذهب للمأذون”، والذي ينافس خلال موسم أفلام نصف العام الدراسي 2020

جاء التعاون الثاني بعد حصد لأن حصد فيلم “نادى الرجال السرى” 59 مليون ونصف، والذي أخرجه خالد الحلفاوى، وشارك في بطولته غادة عادل، ماجد الكدوانى، ونسرين طافش، ومجموعة من ضيوف الشرف على رأسهم أكرم حسنى .

وفى سياق متصل، يعقد كريم عبد العزيز وصناع الفيلم جلسات عمل مكثفة من أجل الاستقرار على الملامح المبدئية للعمل، فضلا عن ترشيح البطلة المقرر أن تقف أمام كريم في العمل، خاصة بعدما انتشرت أوقاويل بمشاركة الفنانة منة شلبى في البطولة أمام كريم، وهو ما نفاه أحد صناع العمل في تصريح لـ “اليوم السابع”.

ويشار إلى أن النجم كريم عبد العزيز ينتظر طرح فيلمه الجديد “الفيل الازرق2” ، يوم الخميس المقبل بجميع دور العرض السينمائي، ويشارك في بطولته نيللى كريم، هند صبري، إياد نصار، شيرين رضا، وعدد أخر من النجوم، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، إنتاج “سينرجى فيلمز” .