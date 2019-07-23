أحمد السقا ومى عز الدين ضيوف شرف فى “كل سنة وانت طيب”

أقترب النجم تامر حسنى الانتهاء من تصوير مشاهده في فيلم “كل سنة وإنت طيب”، حيث لم يتبقى لفريق العمل إلا أسبوع واحد وينتهى من التصوير نهائي ليلحق عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل.

ويظهر خلال الفيلم العديدة من النجوم كضيوف شرف في أحداث الفيلم ، حيث يظهر النجم احمد السقا كضيف شرف بعد أن ظهر تامر حسنى كضيف شرف هو الأخر في مسلسل “ولد الغلابة” رمضان الماضي، حيث قد أنتهي من تصوير مشاهده الأيام الماضية، بينما ظهرت النجمة مى عز الدين هي أيضا كضيفة شرف خلال أحداث الفيلم.

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ومن المحتمل أن يتم تغير أسم الفيلم خلال الأيام القادمة وفد تم تصوير معظم الفيلم في بيروت والفيلم تدور أحداثه في أطار كوميدي ٧٧ لا يخلو من المغامرة.