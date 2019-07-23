شاهد اونلاين

أحمد السقا ومى عز الدين ضيوف شرف فى “كل سنة وانت طيب”

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

أقترب  النجم تامر حسنى الانتهاء من تصوير مشاهده في فيلم “كل سنة وإنت طيب”، حيث لم  يتبقى لفريق العمل إلا  أسبوع واحد وينتهى من التصوير  نهائي ليلحق عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل.

ويظهر خلال الفيلم العديدة من النجوم كضيوف شرف في أحداث الفيلم ، حيث يظهر النجم احمد السقا  كضيف شرف بعد أن ظهر تامر حسنى كضيف شرف هو الأخر  في مسلسل “ولد الغلابة” رمضان الماضي، حيث قد  أنتهي من تصوير مشاهده الأيام الماضية، بينما ظهرت النجمة مى عز الدين هي أيضا  كضيفة شرف خلال أحداث الفيلم.

Advertisements

ومن المحتمل أن يتم تغير أسم الفيلم  خلال  الأيام  القادمة  وفد تم تصوير معظم الفيلم في بيروت  والفيلم تدور أحداثه في أطار كوميدي ٧٧ لا يخلو من المغامرة.

 

Advertisements

Advertisements

قد تقرأ أيضا