رامي جمال يسجل أغنية “نسيت ولا لسا” من ألبومه الجديد للعام الحالي

يستعد المطرب رامي جمال لتسجيل أغنية جديدة بعنوان “نسيت ولا لسا” من ألبومه الغنائي الجديد، وذلك ليكون مستعداً لطرحها في الألبوم خلال الفترة القادمة، والتي كانت من كلمات الشاعر خالد الشيباني، ومن ألحان شريف الغندور، والمطرب رامي جمال طرح مؤخراً أغنية تحمل اسم “دايما بخير” عبر موقع يوتيوب، بمناسبة عيد الأم، وهي من ألحان وتوزيع خالد عز وكلمات محمد شرشر كما أنها حققت نجاحاً كبيراً.

ومن آخر كليبات المطرب رامي جمال أغنية “البرد” فهي حققت نجاح كبير ونسب مشاهدة عالية وتعتبر الأغنية الرابعة التي يصورها رامي جمال على طريقة الفيديو كليب، وبعدما طرح 3 كليبات من الألبوم وصورهم جميعاً في لندن.