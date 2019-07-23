العازفو نسمة عبد العزيز تقيم حفلاً بمكتبة الإسكندرية

تقدم العازفة نسمة عبد العزيز، عازفة الماريمبا، هي وفرقتها حفلاً يوم الأحد 28 يوليو المقبل وسيكون في التاسعة مساءا على المسرح المكشوف في مكتبة الإسكندرية، وتعد نسمة عبد العزيز من أشهر أيقونات عزف آلة الماريمبا في مصر، كما أنها قدمت عشرات الحفلات الموسيقية على مسرح دار الأوبرا المصرية.

كما أن نسمة عبد العزيز، قد شاركت كعضو أساسي في فرقة الموسيقار عمر خيرت، وانطلقت في مشوارها الموسيقي المفرد، كما أكدت أنها سوف تقدم وصلات عزفية معتمدة على فكرة الإيقاعات عبر آلة الماريمبا الشهيرة.

ويذكر أن الفنانة نسمة عبد العزيز التحقت بمعهد كونسرافتوار في القاهرة في سن مبكرة ودرست العزف على الآلات الموسيقية وقد تخرجت عام 1997 وانضمت إلى فرقة الموسيقار عمر خيرت.