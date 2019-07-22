صابرين بورشيد في ذمة الله بعد صراع مع المرض بدأ بالسرطان وانتهى بجرثومة

توفت اليوم الإعلامية البحرينية صابرين بورشيد بعد صراع مع مرض السرطان لم يستمر طويلاً، حيث اكتشفت إصابتها به منذ حوالي شهرين وذلك أثناء عملها في الكويت حيث لاحظ والدها أنها تنام كثيرًا وتنسى الأشياء بسهولة، فعاد بها إلى موطنها الأصلي وهو البحرين وأدخلها مستشفى قوة دفاع البحرين، وهي من أكبر وأفضل المستشفيات في المنطقة من حيث الأداء والرعاية الطبية المتكاملة، وقد تم إجراء فحص طبي شامل لها تبين بعده أنها مصابة بثلاثة أورام في الجهة اليسرى من المخ وأن المرض يسري في جسدها منذ ستة أشهر تقريبًا.

سفر صابرين بورشيد لتركيا

تم نقلها لتكملة علاجها في تركيا على نفقة وزارة الصحة البحرينية وبالفعل رافقتها أسرتها إلى هناك، وبدأت في تلقي العلاج وتحسنت كثيرًا مع الوقت وفرح العديد من متابعيها بتلك الأخبار، التي كانت تؤكد بشكل كامل استجابتها للعلاج، إلا أنه منذ أيام قليلة وبشكل مفاجئ تعرضت لانتكاسة كبيرة تم نقلها على أثرها للعناية المركزة، وظلت بها حتى أعلن والدها منذ قليل خبر وفاتها، والذي تناقلته وسائل الإعلام بشكل مكثف حتى احتل هاشتاج صابرين بورشيد المركز الأول على تويتر في عديد من البلدان العربية وفي وقت قصير.

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من هي صابرين بورشيد

هي من أب بحريني وأم سعودية وتبلغ من العمر 34 عام فهي من مواليد عام 1984 وقد درست الإعلام والعلاقات العامة، ولكنها تركت دراستها بعد أن أُتيحت لها فرصة للعمل في الإذاعة البحرينية، وبعد فترة انتقلت للحياة في الكويت للحصول على فرص أكبر، كانت بداية شهرتها في الخليج بعد برنامج قدمته في رمضان عام 2010 حقق نسبة مشاهدة عالية، وأصبحت بعده من المذيعات العرب اللاتي يتمتعن بشهرة واسعة وقد حصلت على لقب أجمل مذيعة عربية.

في 15 يوليو الماضي نشرت شيماء سبت على حسابها على إنستجرام أن صابرين تم نقلها للعناية المركزة في المستشفى التي تُعالج فيها بتركيا، وذلك بعد إصابتها بجرثومة في الدم وقد أكد شقيقها ذلك، مشير إلى أن حالة شقيقته صعبة وتتدهور وطالب محبيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل والخروج من أزمتها.