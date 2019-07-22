تفاصيل وفاة الفنانة البحرينية صابرين بورشيد

كشفت منذ قليل صحيفة الأيام البحرينية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن وفاة الفنانة والإعلامية البحرينية الشهيرة صابرين بورشيد (34 عاماً) وذلك بعد معاناتها مع المرض، كما لم يتم الكشف عن أي تفاصيل آخرى حول موعد العزاء أو تفاصيل الوفاة.

ويذكر أن الإعلامية البحرينية، كانت قد شغلت الأوساط في الخليج وعالم الفن في الدول العربية، منذ إعلانها إصابتها بثلاثة أورام في الرأس وحاجتها إلى العلاج السريع في خارج البلاد، كما ناشدت الملك بالتدخل السريع من أجل نقلها إلى الخارج.

وكانت الإعلامية البحرينية الراحلة، قد بدأت مشوارها الفني في تلفزيون البحرين، من خلال تقديم برنامج (صيف البحرين 2009)، ثم اتجهت بعد ذلك إلى الإذاعة في القناة الشبابية الإذاعية، ونجحت في تحقيق نجاح باهر للغاية، وفي رمضان 2010، قامت بتقديم برنامج مسابقات تابع لها، ونجح في تحقيق مشاهدات واسعة في الخليج، كما حصلت على لقب أجمل مذيعة في الوطن العربي.

وخاضت الفنانة والإعلامية البحرينية الشهيرة صابرين بورشيد، أول تجربة فنية لها في عام 2012، وذلك من خلال المشاركة في مسرحية (مصباح زين)، وشاركت في عدد من المسلسلات الخليجية.