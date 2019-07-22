كلمات أغنية “بحبه” من البوم عمرو دياب ” أنا غير”

أطلق أمس الهضبة “عمرو دياب” أولي أغاني البومة الجديد الذي يحمل أسم “أنا غير” حيث ينتظر عشاق الهضبة نزول الألبوم كامل بفارغ الصبر.

وقد قام الهضبة اليوم تنزيل ثاني أغاني الالبوم التي تحمل عنوان” أول يوم في البعد” والتي قد كشف عن جزء منها في أحدي الحفلات التي أحياها في شهر أبريل الماضي.

وقد تعاون الهضبة في اعنيه “أول يوم في البعد، مع الملحن المحمدي وكتب الأغنية الشاعر أحمد مالك، وسوف نقوم اليوم بالكشف عن كلمات أغنية “بحبه” من البوم عمرو دياب المنتظر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

كلمات أغنية “بحبه” للهضبة عمرو دياب

“بحبه في دلعه وتقله

بحبه في قلة عقله

بحبه في غيرته عليا

ولما بيتهيأله

أنا متعود على طبعه

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أنا حافظه وخدت عليه

لا في زيه ولا هلاقي ربعه

بحبه وهعمل أيه

في زعلنا بعدي وأطاوعه

وبحبه واعمل أيه

نار نار حبه ليا

نار نار بعده عني

نار نار شاغلني ليل ونهار بحبه واحب عينه تلاحقني يجنني ويقلقني بحبه وأنا بحلفله وعمره ما صدقني بحبه حبيبي في كل حياته في سوء ظنه وحكايات هيعقل أمتي حبيبي وأنا واخد كل اهتماماته