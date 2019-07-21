هنا شيحة: تؤكد انفصالها عن أحمد فلوكس “انفصلت عن أحمد فلوكس وكل شيء نصيب”

أكدت النجمة هنا شيحة، أنها انفصلت بالفعل عن الفنان أحمد فلوكس وقالت: “مفيش نصيب وانفصلنا بهدوء تام واحترام وأحمد شخص مهذب ومحترم وطيب وراجل وخدوم ولكننا لم نتفق، في النهاية كل شيء قسمة ونصيب”.

ومن الواضح أن علاقة الحب التي جمعت بين الثنائي الفنان أحمد فلوكس والفنانة هنا شيحة لم تدوم كثيراً، فتم زواجهما في أخر العام الماضي وتحديدا في شهر أكتوبر العام الماضي إلا أن الانفصال كان سريعا”.

حيث تعارفا الثنائي في كواليس مسلسل “نصيبي وقسمتك”، وهو العمل الذي شهد على قصة حبهما، انفصلا منذ فترة وقررا الطلاب لأسباب خاصة بهما، وبالرغم من الانفصال بينهما علاقة ودية حيث يكن كلا منهما للأخر كل مشاعر الود والاحترام.