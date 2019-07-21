استعداد محمود العسيلي لطرح كليب جديد الشهر المقبل

الفنان محمود العسيلي يستعد لطرح كليب غنائي جديد، ولكنه لم يكشف عن اسم الأغنية لكي تكون مفاجأة للجمهور، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ومن ألحان محمود العسيلي، ومن توزيع على فتح الله، ومن المقرر أن يتم طرحها في شهر أغسطس المقبل، ومن جهة أخرى واجه العسيلي انتقادات لاذعة في الساعات الأخيرة من خلال رواد مواقع التوصل الاجتماعي

بعد انتشار مقطع فيديو من إحدى الحفلات طلب واحد من جمهور أن يلتقط صوره معه أثناء وجودة على المسرح فقال له ” أنت عندك واسطة عشان تتصور معايا” وهو الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة على السوشيال ميديا، وهجوم على العسيلي واصفين إياه بأنه شخص مغرور.