محمد إمام يشوق جمهوره لأعماله الفنية القادمة

الفنان محمد إمام شوق جمهوره لأعماله القادمة ولكنه لم يكشف عن تفاصيل عن الأعمال التي يحضر لها خلال الفترة القادمة، ولكنه أشار إلى أن الأعمال سوف تليق بجمهوره العظيم، كما أن الفنان محمد إمام كتب عبر حسابه على موقع “إنستجرام” قائلاً ” متحمس جداً أقولكم على المشاريع اللي جاية إن شاء الله أعمال جامدة تليق بجمهور عظيم زيكم”.

ويشار إلى أن الفنان محمد إمام قد خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسله “هوجان” فحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية قوية ونسبة مشاهدة مرتفعة وعالية، وشارك معه كلأ من الفنانين صلاح عبد الله، أوس أوس، والفنان كريم محمود عبد العزيز، ورياض الخولي، وأسماء أيو اليزيد، هاجر أحمد، ميرنا نور الدين.