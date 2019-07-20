أحمد حلمي من قارب من انتهاء تصوير فيلمه الجديد

قارب النجم أحمد حلمي من الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد “خيال مآته” والذي ينافس به في الموسم عيد الأضحى المقبل، وينتهي يوم الجمعة المقبلة في الديكور الخاص بالعمل بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث أن المخرج خالد مرعي يكثف من عدد ساعات التصوير للحاق لعمل المونتاج والمكساج للفيلم، وأحمد حلمي يجسد شخصية جديدة تماماً ومختلفة حيث أنه يظهر في فترتين مختلفين من عمره.

وأحداث الفيلم تظهر كرجل يخرج عجوز ويكون عمره 81 سنة، ثم يسترجع ذكرياته وهو شاب ويبلغ من العمر 30 عاماً في فترة 1968، وفيلم خيال مآته بطولة الفنان أحمد حلمي، ومنه شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وحسن حسني، ولطفي لبيب، وعبد الرحمن أو زهرة وغيرهم من النجوم.