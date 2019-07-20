محمود الليثي ينتهي من تسجيل أغنيته الجديدة بعنوان دنيا سيما

انتهى الفنان الشعبي محمود الليثي من تسجيل أغنيته الجديدة “دنيا سيما” وهي من داخل أحداث فيلم “أنت حبيبي وبس” وهي من كلمات أحمد غريب، ومن ألحان خالد الأسمر، ومن توزيع محمد عبد السلام، ويعتبر فيلم “أنت حبيبي وبس” بطولة مطلقة العرب للمضرب الشعبي محمود الليثي والمطربة بوسي، ويشاركها في بطولته هالة فاخر، والفنان محمد محمود، والفنانة نيرمين ماهر، والفنان أحمد حلاوة، وإيمان السيد، ومحمد ثروت، وصوفينار، ومن إخراج أحمد البدري.

وبالجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمود الليثي كليب “مصر حلوة” وهو من كلمات هاني الصغير ومن ألحان وتوزيع باسم منير والإشراف الفني عبد الله منصور ومن إخراج كامبا، وأكد محمود الليثي أن هذا الفيلم نال إعجاب الكثير.