مى عز الدين تبحث عن فكرة سينمائية جديدة تعود بها بعد غياب 7 سنوات

النجمة مى عز الدين تقوم بالبحث عن فكرة سينمائية جديدة لتعود بها للسينما من جديد بعد غياب أستمر 7 سنوات، منذ أن تم عرض فيلم “عمر وسلمى 3″، مع النجم تامر حسنى، وتقوم مى الاختيار بين أكثر من سيناريو،كما أنها قررت الابتعاد عن الكوميديا في هذه الفترة وسوف تتجه للتراجيدي والرومانسي بعد مسلسلها الأخير “البرنسيسة بيسة” الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي.

وعرض علي مى عز الدين أكثر من سيناريو إلا أنها لم تستقر على الفكرة التي تود في تقديمها لكى تطل علي جمهورها بدور جديد ومختلف لذلك تبحث بتمعن عن الموضوع التي ستقدمه خلال الفترة المقبلة.

وقد شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل “البرنسيسة بيسة” من أنتاج سينرجي للمخرج أكرم فريد، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وشاركها في البطولة بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد.