ياسر سامى مخرجاً لمسلسل يوسف الشريف “النهاية” رمضان 2020

قد تم أختيار صناع مسلسل “النهاية – the end” للنجم يوسف الشريف، ومن إنتاج شركة “سينرجى”، المخرج ياسر سامى، ليقوم بأخراج العمل المقرر ان يتم عرضه في شهر رمضان القادم 2020، ويعد هذا العمل ثاني تجربه له في الدراما التليفزيونية بعد “نسر الصعيد” مع النجم محمد رمضان الذي عرض في شهر رمضان قبل الماضي.

وبذلك يرجع يوسف الشريف بمسلسل “The End النهاية” إلى الدراما الرمضانية العام المقبل بعد غياب أستمر عامين منذ أن قدم مسلسل “كفر دلهاب” فى رمضان 2017، كما يعتبر المسلسل هو التعاون الثالث الذي يجمع بين يوسف الشريف وشركة سينرجى بعد “كفر دلهاب” و”القيصر”.

يذكر أن أخر أعمال الفنان يوسف الشريف هو مسلسل “كفر دلهاب” بطولة سهر الصايغ ، وروجينا، ومحمد رياض، رامز أمير، وسامى مغاورى، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومن تأليف عمرو سمير عاطف،وإنتاج تامر مرسي، وإخراج أحمد نادر جلال.