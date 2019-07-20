تطبيق نتفليكس ||تطبيق Netflix|| يقدِّم الجزء الثالث من “البروفيسور” | La Casa De Papel

أعلن تطبيق Netflix عن إطلاق ثماني حلقات جديدة من سلسلة “البروفيسور” اليوم الجمعة الموافق 19 يوليو حيث سيتم إطلاق الجزء الثالث عالميًا وحصريًا ويعد La Casa De Papel، المعروف محليًا باسم “البروفيسور” ، أحد أكثر سلاسل شهرة في تطبيق Netflix في الشرق الأوسط، وذلك منذ إطلاقها في عام 2017، وكانت دراما إسبانية مثيرة تناشد المشاهدين المهتمين بالحلقات الأكثر إثارة للاهتمام لمعرفة المزيد عن عصابة البروفيسور، والتي أصبحت عائلة محبوبة لكل من يتابع حلقاتها على تطبيق نتفليكس.

مع بدء مسلسل La Casa De Papel، سنرى أعضاء العصابات في أجزاء مختلفة من العالم يستمتعون بحرية في الجزر الجميلة المحاطة بالشواطئ الرملية وأشعة الشمس الدافئة ولكن بعد أشهر من الحرية، يتم القبض على أحد أفراد الأسرة، وتُجبَر العصابة نفسها على التجمع مرة أخرى في محاولة لإنقاذها بالطريقة الوحيدة التي يعرفونها وهي السرقة.

تطبيق نتفليكس يقدِّم الجزء الثالث من “البروفيسور” La Casa De Papel

وسيعود العقل المدبر إلى عمله، حيث سيبذل البروفيسور قصارى جهده، لكن الخطة لا تتعلق فقط بالسرقة، بل هي هجوم حقيقي على السلطات لإنقاذ صديقها المسجون.

ويعرض تطبيق Netflix أولى حلقات الموسم الثالث من مسلسل La Casa De Papel حيث ينضم الى العائلة أشخاص جديدة، منهم هوفيك كوشاريان، الذي يلعب دور بوغوتا، والممثلة الإسبانية من أصل أردني نجوى نمري في دور أليشيا، وتنضم إلى العصابة في دور لشبونة إيتسيار إيتونو، الذي لعب دور راكيل في الأجزاء الأولى والثاني.