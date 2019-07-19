تجاوز أغنية وائل كفوري 4 ملايين مشاهدة

أغنية “استشبهت فيكي” للنجم اللبناني وائل كفوري تجاوزت 4 ملايين و288 ألف مشاهدة منذ أن تم طرحها على “يوتيوب” في 19 يونيو الماضي حيث أنها نالت إعجاب جمهور وائل في مصر والوطن العربي بأكمله، وتعتبر الأغنية من كلمات منير أبو عساف، ومن ألحان هشام بولس، ومن توزيع داني حلو.

ومن ناحية أخرى اشترك الفنان اللبناني وائل كفوري في مهرجانات طرابلس الدولية، حيث أنه قدم أقوى السهرات الغنائية التي شاركه فيها الجمهور بالغناء والرقص، كما أن أغنية “استشبهت فيكي” قد تتناسب مع الأجواء الصيفية الملينة بالإيقاع والرقص، ويحكي فيها عن حنينه إلى حبيبته القديمة، والتعبير عن الحب موجوداً في النفس والروح، لا سيما حين يتلاقى بفتاة يظنها شريكته السابقة بفعل اشتياقه الكبير لها والتفكير الدائم بها.