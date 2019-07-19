محمد رمضان يحي حفلاً غنائياً في جدة الشهر القادم

الفنان محمد رمضان يحيي حفلاً غنائياً في المملكة العربية السعودية، في شهر أغسطس المقبل، بجدة ويفاجئ محمد رمضان الجمهور السعودي بالكثير من الأغاني التي يقدمها خلال الحفل ومنها أنا الملك، ومافيا، وبوم بوم، وبابا وغيرها من أغانيه التي حققت نجاحاً جماهيريا.

ويشار إلى أن الفنان محمد رمضان طرح كليب آخر وهو “إنساي” التي يشاركه في غنائه المطرب المغربي سعد المجرد عبر القناة الرسمية الخاصة به وبموقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” الأغنية حققت نجاحاً كبيراً منذ أن تم طرحها على السوشيال ميديا، وآخر أعمال الفنان محمد رمضان الفنية هي أغنية “بابا” وهي كم كلمات خالد بدران ومن ألحان وتوزيع رامي المصري ومن إخراج أحمد عبد الواحد، ووصلت مشاهداتها إلى 20 مليون في 4 أسابيع فقط.