اليوم تبدأ أول حلقات من عرض الجزء الثالث من «البروفيسور» على نتفلكس

يقوم نتفلكس اليوم، بطرح ثماني حلقات جديدة من مسلسل «البروفيسور»، ويعتبر مسلسل La Casa De Papel، وهو الذي يعرف عربياً باسم «البروفيسور»، أحد المسلسلات الأكثر شعبية على منصة Netflix في الشرق الأوسط ومنذ إطلاقها في عام 2017، أثارت الدراما الإسبانية إعجاب الجمهور في المنطقة وخصوصاً مسلسل لاكاسا دي بابل، وجعلتهم متعطشين لمشاهدة المزيد من حلقاتها المثيرة للاهتمام ومعرفة المزيد عن عصابة “البروفيسور”، التي أصبحت عائلة محبوبة بها.

ومع بدء أحداث حلقات الجزء الثالث الجديد من مسلسل «البروفيسور»، يتبع المتفرج أفراد العصابة في أنحاء مختلفة من العالم، ويتمتعون بحرية في الجزر الجميلة المحاطة بالشواطئ الرملية وأشعة الشمس الدافئة، ولكن بعد أشهر من الحرية يتم اعتقال أحد أفراد العائلة وتضطر العصابة نفسها إلى التجمع مرة أخرى في محاولة لحفظه بالطريقة الوحيدة التي يعرفون: وهي السرقة.

أول حلقات من عرض الجزء الثالث من «البروفيسور»

سيعود العقل المدبر إلى عمله، حيث سيبذل البروفيسور قصارى جهده، ولكن ليس فقط السرقة، بل هجومًا حقيقيًا على السلطات لإنقاذ صديقهم المسجون.

وتنضم إلى اسرة البروفيسور وجوه جديدة، من بينها Hovik Kushkarian، الذي يلعب دور بوغوتا، والممثلة الأسبانية من أصل أردني “نجوى النمري”، التي تلعب دور Alicia، وتنضم إلى العصابة في دور لشبونة Itzier Itono، الذي لعبت راكيل في الجزأين الأول والثاني.