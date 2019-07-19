“NOW” الاستماع الى فيديو كليب محمد رمضان وسعد المجرد – إنساي الذي تجاوز المليون...

كان الفنان محمد رمضان قد اعلن من خلال قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” أغنيته الجديدة أغنية محمد رمضان وسعد المجرد – إنساي.

وظهر الفنان محمد رمضان في أغنية إنساي مقطع وهو يعمل طباخ في مطعم فرنساوي، بينما ظهر سعد لمجرد وهو ويتر يعمل في المطعم نفسه.

وقال الفنان محمد رمضان إن أغنية محمد رمضان وسعد المجرد – إنساي كلمات وألحان الفنان سعد لمجرد، في حين أن الجزء المصري تكلف به الفنان محمد رمضان وتعتبر أغنية محمد رمضان وسعد المجرد – إنساي، هي أول عمل مشترك للفنان المغربي سعد المجرد وذلك بعد خروجه من السجن.

ورغم غناء الفنان سعد لمجرد لـ أغنية إنساي فهو يحاكم أمام القضاء الفرنسي بتهمة “الاعتداء الجنسي” و “العنف الشديد” ، بدلاً من تهمة الاغتصاب التي تعرض لها في البداية عندما تم اعتقاله في باريس واستأنف صاحب الشكوى قرار “تقليل التهمة”.

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فيديو كليب محمد رمضان وسعد المجرد – إنساي

نشر محمود رمضان، شقيق الفنان محمد رمضان، صورة للفنان محمد رمضان من مشاهد ألبومه الجديد إنساي وظهر محمد رمضان عارياً في الكواليس يتابع إحدى اللقطات في الكاميرا.

وأطلق الفنان محمد رمضان على قناته الرسمية على YouTube الأغنية الجديدة “إنساي” مع الفنان سعد لمجرد وظهر محمد رمضان في المقطع في مطعم فرنسي، فيما كان سعد لمجرد ويتر في نفس المطعم تابعو محمد رمضان وسعد المجرد – إنساي.

وكان آخر أعمال الفنان سعد لمجرد هي أغنية “نجيبك نجيبك” وكانت من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دي جي فان.