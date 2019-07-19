“SOON” كواليس جديدة عن أغنية إنساي لـمحمد رمضان – الفنان محمد رمضان والمطرب سعد...

مع تخطي عدد المشاهدين الذين يشاهدون أغنية إنساي لمحمد رمضان، بمشاركة المغني المغربي المطرب سعد لمجرد، حققت مليون مشاهدة عبر يوتيوب، ونكشف معكم اليوم عن مشاهد جديدة في مراحل الإعداد.

تحدث المغني فرغلي بليكس، الذي لحن سابقاً أغنية “القمر” لـ الفنان محمد رمضان، عن تفاصيل مشاركته بكتابة أغنية إنساي وقال: “خلال عملنا في أكتوبر 2018 على أغنية “القمر”، كنا نستعد أكثر من أعمال الآخرين، ومنها أغنية إنساي لمحمد رمضان، والتي كتب أحمد شوبوكشي جزءًا منها (إنسى إنك شفتيني وعرفتيني واتقابلنا)، وخلال وجودنا في الاستوديو كتب أكثر من صيغة واحدة في ورشة العمل.

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وهو الذي كتب المقطع الذي قال فيه الفنان محمد رمضان (دي حاجه تجن الجن/ ليل نهار ترن ترن) وإنه بعد سماع الأغنية ومقاطع المطرب سعد لمجرد، كان بعد أكثر من تجربة”.

بليكس تابع بالقول: ” أغنية إنساي كموضوع تختلف عن بقية أغنيات الفنان محمد رمضان؛ لأنه لأول مرة يقدم أغنية عاطفية ولكن بطريقه، لم يقل أنني أحبك ونسيت بالطريقة التقليدية، ولكن في بالطريقة التي فيها شئ من التحديات والإصرار والقوة، وتكون دائمًا طاقة إيجابية، وهو مشروع غنائي جديد نعده حاليًا.”

أغنية إنساي لمحمد رمضان هي كلمات الكاتب فرغلي بليكس وأحمد وعبدالرحمن الشبكشي، وذلك بمشاركة المؤلف والملحن المغربي ومبازي، وتوزيع دي جي وميكس جلال الحمداوي، وإخراج المخرج حسام الحسيني.

وكانت الأغنية التي تسبق أغنية إنساي هي آخر أعمال محمد رمضان الفنية وكانت أغنية “بابا”، والأغنية من كلمات خالد بدران ولحن وتوزيع رامي المصري وإخراج أحمد عبد الواحد.