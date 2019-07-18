“الموسيقيين” تمنع التعامل مع حمو بيكا والعفريت والصواريخ وحنجرة وكثبرة

نقيب الموسيقيين الفنان هانى شاكر يقرر منع التعامل مع كل من (حمو بيكا، والعفريت، وفرقة الصواريخ، وشاكوش، وحنجرة وكثبرة)، وهى فرق تدعى عملها بالموسيقى والغناء.

وقال المتحدث باسم النقابة طارق مرتضي لوكالة إن النقابة أرسلت خاطب لمسؤولي محافظة مرسى مطروح تخبره بشكل رسمي بمنع أى مطرب أو (دى جى) غير مقيد أو منتسب للنقابة بالغناء في الساحل الشمالي .

وأضاف مرتضى أنهم دخلاء على مهنة الموسيقى والغناء يعملون في الساحل الشمالي، وهم غير مسجلين في النقابة كأعضاء عاملين أو منتسبين، ولذلك تخشى النقابة أن يكون من بينهم عناصر قد يخفى أمور أخرى، لا تعبر عن الفن قد تسيء إلى الفن وأمن الوطن.