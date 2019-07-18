يحيي تامر عاشور حفل غنائي في إسكندرية

يُحيي الفنان تامر عاشور حفلاً غنائياً يوم 29 يوليو القادم على المسرح الروماني بالإسكندرية، والحفل من ضمن فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء برعاية دار الأوبرا المصرية، ومن المؤكد أن المطرب تامر عاشور سيغني عدد من أغاني ألبومه الأخير “أيام”، إضافة إلى أغانيه الشهيرة لدى الجمهور، ويعتبر هذا الحفل الثاني بعد تقديمه حفل شم النسيم في جامعة هوليبوليس للعام الحالي، والذي احتفل فيه بطرح أبومه مع الجمهور.

ويضم ألبوم تامر عاشور “أيام” 12 أغنية وهما ” أيام، وأغنية حبيبي أنت حبيبي، وأغنية مشوفناش خير، وأغنية من غير ما أحكيلك، وأغنية قولوله سماح، وأغنية ده حكاية ، متختلفيش، في بالي، بقالي زمان ، سلام، مرة، وخلصانة”.