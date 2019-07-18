إليسا حفلاً غنائياً في تونس مساء اليوم

تحيي مساء اليوم النجمة اللبنانية إليسا، حفلاً غنائياً كبير من ضمن فعاليات مهرجان “قفصة” الدولي في دورته الأربعين بتونس، وقررت أنها تقدم من خلاله عدد من أغنياتها المتميزة والشهيرة التي قدمتها خلال مشوارها الفني، والفنانة إليسا تستعد إلى إحياء حفلاً غنائياً كبي ضمن مهرجان قرطاج الدولي في دورته ال55 مطلع أغسطس المقبل، وأيضاً تضم قائمة الحفلات عدداً من النجوم ومنهم الفنان راغب علامة والفنان، عاصي الحلاني، والفنان صابر الرباعي.

وبالجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان إليسا هو كان فيديو كليب أغنية “كرهني” وهو من إحدى أغنيات ألبومها الأخير “إلى كل اللي بيحبوني” وهي أغنية باللهجة اللبنانية ومن كلمات على المولي، ومن ألحان فضل سليمان، ومن توزيع كميل خوري شقيق الفنانة إليسا، والفيديو كليب من إخراج انجي كمال.