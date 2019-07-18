هيفاء وهبى تعود للسينما بـ”عقد الخواجة” مع أحمد الفيشاوى وأحمد داوود

النجمة اللبنانية هيفاء وهبى تعود إلى السينما من جديد بعد غياب دام 5 أعوام منذ أن قدمت فيلم “حلاوة روح” عام 2004، حيث تقوم الأن بتحضير لفيلم جديد بعنوان “عقد الخواجة” من سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، وشريف يسرى، ومن كتابة كريم فاروق، وإخراج محمد حماقى في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مساعد للمخرج معتز التونى والمخرج محمد ياسين.

وييدأ الآن صناع الفيلم في أختيار الفنانين المشاركين في البطولة حيث تم أختيار أحمد الفيشاوى وأحمد داوود للتمثيل أمام هيفاء، ويبدأ التفاوض مع العديد من النجوم للمشاركة في الفيلم قبل بدء التصوير مع بداية شهر أغسطس المقبل، وسوف يكون معظم أماكن تصوير الفيلم خارج مصر.

وكانت الفنانة هيفاء وهبى ضيفة شرف في فيلم خير وبركة مع على ربيع ومحمد عبد الرحمن العام قبل الماضي، وقد ظهرت كضيفة شرف في حلقتين من مسلسل “الواد سيد الشحات” مع هنا الزاهد وأحمد فهمي وإنتاج شركة سينرجى، والذي عرض في شهر رمضان الماضي.