بعد نجاح “كازابلانكا”.. أمير كرارة “بطل روما” مع سينرجى وبيتر ميمى

النجم أمير كرارة يختار فيلم “بطل روما”، ليبدأ بتصويره ويكون محطته السينمائية القادمة، والذي من إخراج بيتر ميمى، ومحمود البزاوى وإنتاج شركة سينرجى وسيكون هذا التعاون الذي جمع بينه مع المخرج والشركة المنتجة لفيلمه الأخير “كازابلانكا”، والذي جمع أعلي إيرادات الموسم بل في تاريخ السينما المصرية.

فيلم بطل روما يعد من الأفلام الأكثر ضخمة إنتاجيا وسيكون بمواقع تصوير مختلفة وسيكون في أكثر من دولة أوروبية، بالإضافة إلى أنه يعتمد على مشاهد أكشن كبيرة، وأيضا قوة القصة التي تتمتع بحوار جيد بين أبطال الفيلم.

ويعتبر فيلم بطل روما التعاون الثالث بين أمير كرارة والمخرج بيتر ميمى، حيث حققوا معا نجاحا منقطع النظير بفيلم حرب كرموز حيث أن إيراداته تعدت ال65مليون .