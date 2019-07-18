دنيا سمير غانم تحيى ختام كأس الأمم بمشاركة أحد نجوم الغناء الإفريقى

النجمة دنيا سمير غانم ستغني في حفل ختام فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، وذلك يوم الجمعة المقبل الذي سيقام باستاد القاهرة الدولي، قبل بداية المباراة النهائية للبطولة بين منتخبي الجزائر والسنغال، وسيقوم بمشاركتها الغناء أحد النجوم الأفارقة .

وسوف تقوم دنيا أغنية خلال الحفل تم تجهيزها من أجل حفل النهائي، وستكون بأسم “وأدينا النهارده” من ألحان هشام جمال وكلمات أمير طعيمة ومهندس الصوت بيشوي مجدي وتوزيع مادي .

والمعروف أن أخر أعمال دنيا سمير غانم مسلسل “بدل الحدوتة ٣” الذي تم عرضه علي شاشة cbc، وجسدت بالمسلسل 3 حكايات بشخصيات مختلفة، وكل حكاية تم عرضها بـ10 حلقات مقسمة على مدار الشهر، والمسلسل من أخراج خالد الحلفاوي.