ِبالصور.. أحمد داوود وزوجته علا رشدي في فرنسا

نشر الفنان أحمد داوود مؤخرًا صورة جديدة له برفقة زوجته الفنانة علا رشدي، وذلك أثناء تواجدهما في باريس عاصمة فرنسا، حيث ظهر في الصورة برج إيفيل في الخلفية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

شارك أحمد داوود في عدد من الأعمال الفنية الناجحة، منها مسلسل “جراند أوتيل”، “سجن النسا”، فيلم “122”، “هيبتا”، كما يشارك في بطولة فيلم “ولاد رزق2″، والذي عرض الجزء الأول منه عام 2015، بطولة عمرو يوسف، أحمد الفيساوي، أحمد عز، نسرين أمين، وغيرهم.

كما شاركت علا رشدي في بعض الأعمال الفنية، منها فيلم “حياتي مبهدلة”، “عصابة الدكتور عمر”، “دم الغزال”، “السلم والثعبان”، مسلسل “حكايات وبنعيشها”، “استيفا”، “تامر وشوقية”، وغيرها.