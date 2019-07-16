ِشاهد.. رامز أمير يتعاقد على فيلم جديد مع السبكي

نشر الفنان الشاب رامز أمير صورة له برفقة المنتج السينمائي محمد السبكي، أثناء توقيع عقود فيلم جديد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

حيث علق “أمير” على الصورة كاتبًا: “الحمد لله.. لكل مجتهد نصيب، وزي ماقولتلكم قبل كده، الأكشن اللي فات ده كان تسخين بس.. واللي خايف يروح”.

والجدير بالذكر أن رامز أمير شارك مؤخرًا في فيلم “حملة فرعون”، والذي يعرض حاليًا في السينمات، بطولة عمرو سعد، محمود عبد المغني، محمد لطفي، روبي، مايك تايسون، ومن تأليف كريم حسن بشير، إنتاج السبكي، وإخراج رؤوف عبد العزيز.