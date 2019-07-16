ِشاهد.. محمد رمضان يغني “انزل يا جميل” مع وليد توفيق

طرح الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، فيديو جديد له برفقة المطرب اللبناني الكبير وليد توفيق، وهو يشاركه غناء أغنيته الشهيرة “انزل يا جميل ع الساحة”.

حيث علق “رمضان” على مقطع الفيديو قائلاً: “صديقي أبو قلب أبيض النجم الكبير وليد توفيق.. ليلة جميلة من ليالي لبنان”، وتفاعل متابعي النجم على السوشيال ميديا مع المنشور.

يذكر أن محمد رمضان ينتظر طرح فيديو كليب جديد، بعنوان “أنساي”، ويشاركه في الغناء المطرب المغربي سعد لمجرد، والأغنية من كلمات وألحان سعد لمجرد، وقام بإخراج الفيديو كليب حسام الحسيني.