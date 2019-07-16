ِإيهاب فهمي يقدم واجب العزاء في يوسف شريف رزق الله

حرص الفنان إيهاب فهمي، على تقديم واجب العزاء في الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، حيث أقيم العزاء في مسجد عمر مكرم، كما حضر العزاء مجموعة كبيرة من نجوم الفن والإعلام، منهم أروى جودة، المخرد داوود عبد السيد، أمير رمسيس، مجدي أبو عميرة، الإعلامية سناء منصور.

توفي “رزق الله” صباح يوم الجمعة الماضي الموافق 12 من يوليو الجاري، ودفن في مقابر العائلة في طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، عن عمر يناهز 77 عام، بعد صراع طويل مع المرض، حيث دخل مؤخرًا إلى المستشفى إثر تأثره بوعكة صحية شديدة.

يوسف شريف رزق الله هو ناقد سينمائي كبير، ولد عام 1942، شارك في إعداد مجموعة من البرامج، منها “نادي السينما، وأوسكار”، كما قدم عدد من البرامج منها “نجوم وأفلام”، “سينما في سينما”، “الفانوس السحري”.