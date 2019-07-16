ِشاهد.. روجينا برفقة أشرف زكي في حفل زفاف

نشرت الفنانة روجينا مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، برفقة زوجها الدكتور أشرف زكي، ومجموعة من نجوم الفن والمشاهير، وذلك أثناء حضور حفل زفاف.

حيث علقت روجينا على الصور كاتبة: “ألف مبروك علي وهبة وحبيبة رامي، أحلى عروسين.. ربنا يسعدكم”، وظهرت روجينا في كامل ناقتها كما اعتادنا أن نراها، وتفاعل متابعيها مع المنشور.

شاركت روجينا في عدد من الأعمال الفنية، منها فيلم “محترم إلا ربع”، “هروب اضطراري”، “الفرح”، “على جنب يا أسطى”، مسلسل “الطوفان”، “كلبش2″، “ضد مجهول”، “كفر دلهاب”، “الطبال”، وغيرها.

Advertisements