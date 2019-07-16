ٍصورة.. شيماء سيف أمام الكعبة تؤدي مناسك العمرة

نشرت الفنانة شيماء سيف عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، صورة جديدة لها وهي تؤدي مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، حيث كانت الصورة بالقرب من الكعبة المباركة.

وعلقت “سيف” على الصورة كاتبة: “أحلى حلم حلمته اتحقق، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. ربنا يكتبها لكل اللي بيتمناها”، حيث تفاعل الجمهور ومحبي شيماء سيف ومتابعيها على السوشيال ميديا مع المنشور، متمنيين أن يتقبل الله منها، ومعبرين لها عن حبهم الشديد.

يذكر أن شيماء سيف شاركت في عدد من الأعمال الفنية، منها مسلسل “في الـ لالا لاند”، “نيللي وشريهان”، “لهفة”، “سجن النسا”، “بالحجم العائلي”، “صد رد”، فيلم “أبو شنب”، “أبو العريف”، “آخر ديك في مصر”، كما خاضت تجربة تقديم البرامج، من خلال “نفسنة”، “ثلاثة في واحد”.