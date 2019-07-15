هاني رمزي يعود للمسرح مع الفنان أحمد بدير في مسرحية كوميدية

النجم هاني رمزي يعود إلى خشبة المسرح من جديد بعد غيابه لمدة 15 عاماً منذ آخر مسرحية قام بتقديمها وهي مسرحية “كده أوكيه” مع كلاً من الفنانة منى زكي، والفنان أحمد السقا، وشريف منير والفنانة ياسمين عبد العزيز، المسرحية يتعاون فيها مع السيناريت حمدي يوسف، والأحداث تدور في إطار كوميدي استعراضي.

والآن لم يستقر على اسم المسرحية ويتم ترشيح عدد من الأبطال على رأسهم الفنان أحمد بدير الذي تحدث معه يوسف ووافق بشكل مبدئي عليها، وللمرة الثالثة التي تعاون فيها هاني رمزي مع السيناريست حمدي يوسف، حيث أنه سبق وتعاون قبل ذلك معه في مسلسل “ابن النظام”، “عريس ديليفيري”.