محمد عساف للعندليب بمهرجان بعلبك الدولي في 20 يوليو

المطرب الفلسطيني محمد عساف يحيي حفلاً غنائياً في يوم 20 الشهر الحالي، على هامش مهرجانات بعلبك الدولية ويرفع شعار “أمسية مع عبد الحليم”، حيث أن الفنان محمد عساف حرص من خلال هذا الحفل الغنائي على عدد من أغاني الفنان الراحل العندليب ومحمد عبد الوهاب وعدد من أغانيه ومن ضمنها أغنية “بصراحة” التي طرحها مؤخراً باللهجة العراقية، واقتربت من الوصول إلى 6 ملايين مشاهدة على موقع اليوتيوب، والأغنية من كلمات رامي العبودي وألحان على صابر ومن توزيع عثمان عبود.

وبالجدير بالذكر أن المطرب محمد عساف قد ظهر في عدة أغاني مصورة له، وبدأت شهرته تزداد بعد أن فاز في برنامج أراب أيدول في الموسم الثاني، وكان له حضور متميز في عدة مهرجانات، حيث أنه شارك بأغنية في افتتاح كأس العالم لعام 2014.