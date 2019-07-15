محمد رمضان يطرح كليب “انساى” مع سعد لمجرد بعد يومين

النجم محمد رمضان أنتهي من تصوير كليب أغنيته الجديدة “انساى”، والتي تجمع بينه وبين المطرب المغربي سعد لمجرد، وقد علق على حسابه الرسمي على إنستجرام قائلا: “سوف يتم طرح الكليب الجديد بعد يومين مع أخي الفنان سعد لمجرد .

ونشر المطرب سعد لمجرد البوستر الدعائي في أول ديو غنائي بينه وبين محمد رمضان بعنوان “انساى” والبوستر يشبه أفلام هوليوود، وعلق عليها لمجرد قائلا سوف نكون قريبا في باريس كما أعلن لمجرد أن موعد عرض الأغنية في منتصف فصل الصيف.

الجدير بالذكر أن أخر عمل للمطرب سعد لمجرد أغنية “نجيبك نجيبك” وهى من ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دي جي فان، أما عن آخر أعمال محمد رمضان فقد عرض أغنية “بابا” والأغنية من ألحان وتوزيع رامى المصري، وكلمات خالد بدران وإخراج أحمد عبد الواحد.