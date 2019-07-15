أمانى كمال يونيانية وصاحبة بنسيون فى “حواديت الشانزليزيه “

تقوم الفنانة أماني كمال بتصوير دورها في مسلسل “حواديت الشانزليزيه”،والمسلسل من أنتاج شركة سينرجى، ويبدأ التصوير داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، والمقرر أن يم عرضه في شهر أكتوبر المقبل، وتقوم أمانى بعمل شخصية جديدة ومختلفة عما قدمته من قبل، خاصة أن هذه الشخصية تعتبر محور أحداث العمل، إذ تمتلك أمانى “بنسيون” حيث تدور أغلب أحداث المسلسل داخل البنسيون.

وتم اختيار أمانى للشخصية، لأنها تمتلك ملاح فتاة أوروبية، ولأن الأحداث تقوم على فتاة من أصول يونانية، وقد تألقت الفترة الماضية في مسلسل “كلبش3” مع النجم أمير كرارة .

مسلسل “حواديت الشانزليزيه” ينتمى لأعمال الـ 45 حلقة والمسلسل بطولة كلا من إياد نصار، داليا مصطفى،مي سليم ، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وتدور أحداثه خلال فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية في هذا الوقت وجمال الشوارع و الناس.