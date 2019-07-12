استقبال الفنانة أمينة عزاء شقيقتها

قامت الفنانة أمينة باستقبال عزاء شقيقتها بمسجد الحامدية الشاذلية المتواجد في منطقة المهندسين، بعد أن تم خروج الجنازة في صباح يوم الاثنين في مسقط مدينة الإسكندرية، حيث أن الفنانة أمينة عادت من السعودية في صباح يوم الاثنين من السعودية بعد أن قامت بالانتهاء من حفلتها بشكل مباشر، بعد أن علمت بوفاة شقيقتها.

حيث أنها قمت بحضور كافة مراسم الدفن في الإسكندرية وأنها قررت أن تتلقى العزاء في الإسكندرية قبل أن تتجه نحو القاهرة، حيث أيضاً كانت الفنانة أمينة قامت بحضور حفل لها بمشاركة الفنان العراقي محمد السالم وذلك في جدة على المسرح الروماني الذي يعتبر من ضمن فعاليات الموسم الجديد بالمملكة العربية السعودية.