إعلان أحلام لحفلها الغنائي في المملكة العربية السعودية

كانت النجمة الإماراتية أحلام تستعد من أجل أن تقوم بإحياء حفل غنائي سيتم في المملكة العربية السعودية خلال الأيام القادمة، كما أن أحلام قامت بنشر تغريده لها على حسابها الخاص على التويتر قائلة” يا جمالك يا سودة عسير ويا جمال أهلك الطيبين الكرام، إحنا فوق في موسم السودة وأنا بنت زايد معكم بعد فوق السحب وحفل ملكي قريبا”.

كما أنه ذكر أن الفنانة أحلام ستقوم بحضور حفل في المملكة العربية السعودية مع مجموعة من الفنانين منهم رابح صقر ونوال الكويتية وغيرهم من كثير من المطربين، كما أن الفنانة أحلام تستعد وبشكل فعال لهذا الحفل وأنها تريد أن تظهر بإطلالة جديدة تجذب كل الجماهير.