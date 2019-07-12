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احتفال ريهام عبد الغفور بتخرج ابنها بإضافة صورة لها مع ابنها على حسابها الخاص 

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قامت الفنانة ريهام عبد الغفور بإضافة صورة لها مع ابنها على حسابها الخاص على موقع الانستجرام من أجل أن تحتفل بتخرج ابنها من المدرسة، كما أنها أضافت تعليق لها قائلة” وأما بنعمة ربك فحدث، الحمد لله أنا فخورة جداً بتخرج ابني من المدرسة لدرجة أنني بدأت أحب التجاعيد التي تعتبر ثمناً ضئيلاً لكوني أماً وأحقق أهم هدف في حياتي.

كما ذكر أن الفنانة ريهام عبد الغفور حققت نجاحاً هائلاً لها بمشاركتها في رمضان الماضي في مسلسل زي الشمس، كما  أن الجمهور اشتعل حباً بدورها العظيم، كما أنه ذكر أنها في الوقت الحالي تشارك في مسرحية جديدة مع الفنان العظيم الكبير يحيي الفخراني تدعى الملك لير.

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