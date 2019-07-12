زيارة عاصي الحلاني لمركز الملك للخيول العربية

أعلن الفنان عاصي الحلاني في بث له عن زيارته لمركز الملك الخاص بالخيول العربية الأصلية وذلك في مدينة الرياض، حيث أنه أكد على استقبال أهالي الرياض له بكل حفاوة وتكريم حيث أنه أحب الزيارة إلى هناك، حيث أنه ذكر له في تغريدة على حسابه الخاص على التويتر قائلاً” زيارة خاصة إلى مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب في الرياض وكانت الزيارة مليئة بالمحبة وكرم الضيافة والاستقبال السعودي المميزة”

حيث انه ذكر أيضاً ” أشكر مدير العام للمركز الدكتور عبد الغني بن يوسف الفضل على تكريمي باسم المركز وهذا التكريم له مكانة ومعاني خاصة في قلبي”، حيث شعر الفنان بسعادة رائعة من استقبال الجماهير له.