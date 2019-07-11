عبير صبرى وهانى عادل يبدآن تصوير “نصيبى وقسمتك”

الفنانة عبير صبرى تبدأ في تصوير الجزء الثالث من مسلسل “نصيبى وقسمتك”، وتبدأ بتصوير مشاهدها بصحبة الفنان هانى عادل.

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وقد تم تقديم الجزء الثاني في شهر سبتمبر الماضى، وتم عرضه في 45 حلقة، وكانت قصته شملت 9 حكايات تعرض قضايا المرأة في كل حكاية تعرضها نجمة، ويتم عرضها في 5 حلقات، وقام ببطولة الحكايات كلا من نجلاء بدر، دره ،حنان مطاوع، بسمة، مى سليم، ريم مصطفى، شيرى عادل، مريم حسن ،هنا شيحة، وكان من إخراج أكرم فريد، رامى رزق الله،مصطفي فكري أحمد صالح، سيف يوسف.

أما عن الجزء الأول فقد تم عرضه في عام 2016 وتناول 15 موضوع خلال 45حلقة مقسمة إلي 3 حلقات لكل موضوع، وتم مناقشة علاقة الرجل بالمرأة، والمشاكل التي تقع بينهم، وقام بأدوار البطولة كلا من هانى سلامة مع نيكول سابا ودرة ومي سليم وشيرى عادل وكانت كل منهم تؤدي دور البطولة علي حدا.