ويزو ضيفة شرف فيلم “كل سنة وانت طيب” مع تامر حسنى

تحل الفنانة ويزو في فيلم “كل سنة وانت طيب” كضيفة شرف، وقد قامت بتصوير مشاهدها التي جمعتها بتامر حسني وزينة، كما أكدت على أن الفيلم بمثابة فرصة جيدة من أجل أن تتعرف علي شخص مثل الفنان تامر حسني .

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فيلم “كل سنة وانت طيب” بطولة تامر حسنى، خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، نانسي صلاح وآخرون، ومن تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق، كما لم يحدد القائمون على العمل إلى الآن موعد لطرح الفيلم في دور السينما، وما إذا كان سيتم طرحه في موسم أفلام عيد الأضحى أم سيتم تأجيله.

على جانب آخر شاركت ويزو خلال موسم دراما رمضان الماضي في مسلسل “الواد السيد الشحات” بصحبة الفنان أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن حيث ظهرت كضيفة شرف أيضا خلال حلقة من حلقات العمل.