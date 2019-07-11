أحمد حلمي يعلن حالة الطوارئ وينهي تصوير فيلمه

قام النجم أحمد حلمي بفرض حالة من الطوارئ على أماكن تصوير فيلمه الجديد “خيال مآتة”، والمقرر أنه سيتم طرحه في موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، حيث أن الفنان أحمد حلمي قرر أنه سوف يكثف عدد ساعات العمل وقرر أنها سوف تصل إلى 16 ساعة كل يوم من أجل اللحاق بالموسم، لا سيما أنه سوف يتبقى 12 يوما وسنتهي من تصوير الفيلم نهائياً.

والمخرج خالد مرعي واصل إجراء أعمال المونتاج والمكساج والجرافكيس بالتزامن مع تصوير الفيلم، لكي يصبح الفيلم جاهزاً للعرض مباشرة، فضلاً عن تصوير البوسترات الدعائية للأبطال وطرحها في أواخر الشهر القادم، كما أن الفنان أحمد حلمي انتهي من وضع صوته على الأغنية التي سوف يقدمها خلال أحداث الفيلم.