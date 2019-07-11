ناصيف زيتون يستعد لإحياء حفل كبير في لبنان

يستعد المطرب ناصيف زيتون لإحياء حفلاً غنائياً يوم الأربعاء الذي يوافق يوم 17 من شهر أغسطس المقبل، ومن ضمن فعليات مهرجان “اهمج السياحي” بلبنان، ومن المؤكد أن الفنان ناصيق زيتون سيقدم من خلال هذا الحفل الغنائي عدد من أغاني الجديد، بالإضافة إلى عدد من أغانيه القديمة.

ومن جهة أخرى يستعد الفنان ناصيف زيتون نجاح بأغنية “تكة” والأغنية من كلمات ضياء عشا ومن ألحان عمر الخير ومن توزيع عمى صباغ، ومن إخراج ريشا سركيس، ويوجد الكثير من الأعمال الأخرى للفنان ناصيف زيتون ومنه كليب “كل يوم بحبك” وهذا على طريقة الرسوم المتحركة لتوصيل رسالة الفيلن بشكل مختلف، ومن كلمات الأغنية ” الباء بعشث عينيكي والحاء حياتي ليمي والباء بغار عليكي والكاف كل يوم بحبك”.